Emergenza idrica a Meana di Susa: avviso del Comune per perdite d’acqua

Il Comune di Meana di Susa, attraverso una comunicazione ufficiale del sindaco Federico Ragalzi, ha segnalato una serie di criticità sulla rete idrica locale. Il brusco sbalzo termico di inizio anno, caratterizzato da un forte calo delle temperature seguito da un rapido rialzo, ha causato numerose perdite d'acqua sia sulla rete pubblica gestita da Smat, sia all'interno di proprietà private.

Smat è attualmente impegnata in interventi continui sul territorio per ripristinare la normale funzionalità del servizio e limitare i disagi. La situazione richiede la massima collaborazione da parte della cittadinanza per individuare tempestivamente i guasti occulti che potrebbero danneggiare le strutture e sprecare preziose risorse idriche. Per supportare l'azione dei tecnici e prevenire danni agli immobili, l'Amministrazione invita tutti i proprietari, residenti e non, a effettuare un monitoraggio attento dei propri impianti.

È fondamentale verificare la presenza di consumi anomali controllando il contatore e ispezionando le tubazioni visibili. In caso di perdite o irregolarità, è necessario contattare immediatamente il numero verde Smat 800 060 060. Inoltre, il Comune richiede di informare l'Ufficio Tecnico comunale riguardo alle segnalazioni effettuate, così da permettere un coordinamento efficace tra l'ente locale e i gestori del servizio. Seguire queste direttive è essenziale per garantire la sicurezza degli edifici e la stabilità della rete idrica di Meana di Susa.