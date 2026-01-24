Colpisce la mamma con una sparachiodi alla testa: grave donna di 65 anni

Prima avrebbe colpito la madre con una pistola sparachiodi usata per gli animali, poi ha chiamato i Carabinieri. E' accaduto questa notte in via Torino 90 a Caselle Torinese, dove i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere in casa una donna di 65 anni, gravemente ferita alla testa in casa dal figlio.

Condizioni gravi

Il personale sanitario dell'ambulanza ha iniziato le manovre rianimatorie sul posto, proseguite lungo tutto il trasporto fino all'ospedale San Giovanni Bosco, in codice rosso.

Tentato omicidio

La donna ha riportato un importante trauma cranico: le sue condizioni sono giudicati molto gravi. Intanto i militari di Venaria Reale hanno arrestato il figlio, un agricoltore di circa 40 anni, con l'accusa di tentato omicidio. All'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite tra i due. Dopo averle sparato alla testa, è stato l'uomo a chiamare il 112 alle 3 di notte.