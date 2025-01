Il fallimento del “corridoio verde”: 73mila euro spesi e nessuna farfalla

Il progetto che doveva trasformare Mirafiori Sud in un esempio di sostenibilità ambientale è finito nel degrado, e ora il Comune di Torino (beffa nella beffa) è alla ricerca di sponsor privati per cercare di risollevare la situazione.

Il corridoio verde

Si tratta del “corridoio verde” di via Morandi, inaugurato nel febbraio 2022, nell’ambito del progetto proGIreg. Per questa iniziativa sono stati spesi ben 73mila euro grazie a fondi europei. L’iniziativa aveva come obiettivo la creazione di un’area fiorita con specie vegetali selezionate dall’Università, per favorire la sopravvivenza degli insetti impollinatori, in particolare le farfalle. Peccato che a distanza di tempo, le cose abbiano preso una brutta piega.

La polemica alla 2