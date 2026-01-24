Uno spettacolo teatrale "fuori dal coro" firmato Mario Giordano e Gianluigi Paragone

Dalla tv al teatro, ma sempre con un unico filo conduttore: essere 'Fuori dal coro' e combattere il politicamente corretto. Dopo il grande successo nelle settimane scorse ad Alessandria e prima ancora al Manzoni di Milano, arriva anche al teatro Gioiello di Torino lo spettacolo teatrale di Mario Giordano e Gianluigi Paragone, giornalisti da sempre poco avvezzi al buonismo imperante e allo schierarsi dalla parte dei potenti.

"Mi ritorna in mente" andrà in scena martedì 27 gennaio, dalle ore 21, proponendo una serata contro il modernamente corrotto. Uno spettacolo fatto di ricordi, di monologhi serrati e di inserti musicali dove l’identità e gli insegnamenti dei nonni acquistano una nuova vitalità in contrasto con chi parla di fluidità sessuale, contaminazioni religiose e culturali.

Giordano e Paragone si mettono insieme per denunciare chi sta spostando gli interessi verso la finanza a scapito dell’economia reale (i mega profitti realizzati tagliando posti di lavoro); si mettono insieme per sbugiardare chi ha snaturato la sanità “prendendosi cura” degli interessi e non dei malati; insieme per puntare l’indice contro chi ci vuole convincere che il cibo italiano valga quanto quello sintetico.

Insomma, per chi ama essere 'fuori dal coro' e non seguire il gregge, l'appuntamento del teatro Gioiello è da non perdere.