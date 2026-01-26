 / Attualità

Attualità | 26 gennaio 2026, 17:28

Progetto "Eporedia": rafforzati i controlli alla stazione e al Movicentro di Ivrea

Questore e Prefetto di Torino hanno presentato il piano di rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree della città maggiormente sensibili

Una immagine del Movicentro di Ivrea

Questo pomeriggio, il Questore di Torino ha presentato il progetto “Eporedia”, volto al contrasto della criminalità diffusa a Ivrea. Come anche convenuto con il Sig. Prefetto di Torino, a decorrere da oggi, la Polizia di Stato potenzierà i servizi di intervento sul territorio della città di Ivrea (TO), finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente a rischio, in particolare nella zona gravitante intorno alla stazione ferroviaria e al Movicentro.

L’attività, in capo al personale del Commissariato di P.S. di Ivrea e Banchette, sarà supportata da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, per un intervento più incisivo, rapido e specializzato, con il supporto di unità cinofile dell’UPGSP della Questura di Torino, nonché di personale della Polfer e della Polizia Locale.

Con la collaborazione della Polizia Municipale di Ivrea, verranno eseguiti controlli ai locali pubblici e ai luoghi di aggregazione, per il contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti fra le fasce giovanili e la verifica del rispetto delle autorizzazioni di polizia.

redazione

