Momenti di terrore alla stazione di Chivasso, donna investita da un treno

Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio, nelle vicinanze della stazione di Chivasso, dove una donna è stata investita da un treno.

In gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, non si capisce se si sia trattato di un tentativo di suicidio o di una svista che poteva costare carissima, fatto sta che la persona stava attraversando un passaggio a livello regolarmente chiuso.

Nel male, la situazione non è disperata: la donna, un'anziana ultraottantenne, è in codice rosso, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Circolazione ferroviaria sospesa per l'accaduto

A seguito dell'accaduto la circolazione è sospesa tra Chivasso e Montanaro.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri e la Polfer, che sta procedendo per chiarire la dinamica dell'accaduto assieme all'assistenza di Trenitalia presente a Chivasso.

Aggiornamento: la circolazione ferroviaria è ripresa attorno alle ore 21.