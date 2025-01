Giovane morta nell'incendio della portineria, la procura apre fascicolo

Sono stati ascoltati stamani in procura a Torino come 'persone offese' i genitori di Ivanah Crystal Briones, la 25enne morta nella notte fra il 30 ed il 31 dicembre nell'incendio che ha devastato la casa in cui viveva con la famiglia, nel centro del capoluogo piemontese. La pm Ersilia Salvati - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - ha aperto un fascicolo che per il momento è a carico di ignoti.

Aperto fascicolo a carico di ignoti

La mamma e il papà della giovane sono tutelati dall'avvocato Antonio Maria Borello, che in base alla procedura non ha assistito all'audizione: "Il desiderio dei coniugi è capire cosa è accaduto. Ed entrambi ringraziano la procura per il lavoro che sta svolgendo".

Il rogo si è sviluppato nella portineria al pianterreno di una elegante palazzina del centro storico di Torino dove il padre di Ivanah prestava servizio come custode. Gli aspetti da approfondire sono diversi. Per accertare l'origine del rogo la pm ha affidato una consulenza tecnica (l'avvocato Borello ha nominato un proprio esperto di fiducia).

Affidata una consulenza tecnica

Sono necessarie, inoltre, delle valutazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ed è per questo che all'audizione ha preso parte anche un ispettore dello Spresal.

E' possibile che vengano escluse le modalità e le tempistiche degli interventi: il legale aveva presentato istanza di acquisire la documentazione sui contatti con il 112.