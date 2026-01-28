 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 28 gennaio 2026, 19:38

Il consigliere prende il metro e misura la profondità della buca: "Sono 15 centimetri"

Sopralluogo di Scanavino (Torino Bellissima) in via Lancia e via Matilde Serao

In via Lancia una maxi buca

A Torino, le buche non aspettano nessuno...ma qualcuno, a borgo San Paolo, ha deciso di misurarle di persona. È il consigliere di Torino Bellissima della Circoscrizione 3, Davide Scanavino, che nei giorni scorsi ha infilato un metro in una delle voragini di via Lancia: 15 centimetri di profondità. Un gesto semplice, ma che parla chiaro. Il tratto sotto accusa è quello compreso tra corso Montecucco e corso Trapani.

Misurare con precisione è il modo migliore per far capire quanto sia urgente intervenire - spiega Scanavino -. Non si tratta di semplici buche, ma di veri crateri che rischiano di danneggiare veicoli e mettere a rischio pedoni e ciclisti”.

Anche via Matilde Serao registra una situazione simile: strade disseminate di buche profonde, tra auto e moto costrette a slalom continui. 

ph.ver.

