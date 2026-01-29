Giardino Spanzotti, l'altalena rimossa per motivi di sicurezza

Non si è trattato di una semplice dimenticanza né di un taglio ai servizi. L’assenza dell’altalena nel giardino Spanzotti di via Monte Albergian 17, al centro di un’interpellanza del consigliere M5s Valentino Troisi, è legata a ragioni di sicurezza e a ripetuti episodi di danneggiamento.

È quanto emerge dalla risposta fornita dagli uffici della Circoscrizione 3, che hanno ricostruito la vicenda nel dettaglio. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio tecnico, l’altalena era stata ripristinata il 30 maggio 2025, con l’installazione di due nuovi seggiolini completi di catene, nell’ambito del contratto di manutenzione delle aree gioco affidato alla ditta Verdespazio per gli anni 2024 e 2025.

Ennesimo atto vandalico

Poco più di un mese dopo, il 4 luglio 2025, è però arrivata una segnalazione che evidenziava la pericolosità delle nuove sedute. I controlli hanno accertato che i seggiolini erano stati irrimediabilmente danneggiati, con la plastica rovinata e l’anima metallica interna ormai esposta. Un danno che, secondo gli uffici, sarebbe stato causato dai morsi dei cani.

Per motivi di sicurezza, le sedute sono state quindi rimosse, non essendo riparabili. La Circoscrizione ha precisato che situazioni analoghe si erano già verificate in passato: un intervento simile risale infatti al novembre 2023, quando i seggiolini installati erano stati vandalizzati e rimossi dopo pochi mesi per le stesse problematiche.

Quanto ai tempi di sostituzione, la risposta chiarisce che la Circoscrizione 3 gestisce circa 40 aree gioco e deve far fronte a numerose richieste di intervento. In un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, non è stato possibile procedere immediatamente al ripristino, che però è già stato programmato per l’inizio del prossimo anno.

Il patto di collaborazione

Nel frattempo - ha precisato la coordinatrice all'Ambiente della 3, Katia Ballone -. sul giardino Spanzotti resta attivo un patto di collaborazione, attualmente in fase di rinnovo, che coinvolge associazioni e cittadini. I volontari si occupano dell’apertura e chiusura dei cancelli, della pulizia periodica e della cura delle piante, contribuendo a contrastare l’uso improprio dell’area e a preservarne la fruibilità.