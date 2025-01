Riscaldamento guasto da 6 anni, ora un bando per salvare la palestra E14

Non c'è pace per gli impianti sportivi, alle prese con disservizi e pochi fondi. Ultima in ordine di tempo è la palestra E14 di via Reiss Romoli 47, all'interno della Circoscrizione 5, che oggi si trova in un momento di difficoltà. Gli spazi sportivi, gestiti direttamente dal centro civico e concessi annualmente a diverse associazioni del territorio, stanno affrontando gravi problemi strutturali che ne compromettono il regolare funzionamento. La E14, infatti, soffre da almeno sei anni a causa di un impianto di riscaldamento obsoleto e non conforme alle normative vigenti. Impianto obsoleto

Il sistema di riscaldamento, che serve l’intero edificio di via Reiss Romoli 47, comprendente anche il Mufant, l’asilo nido comunale e la palestra stessa, è ormai fuori norma. La sua unità di trattamento dell’aria, che gestisce il flusso d’aria per la palestra, non è più a norma e, per questo motivo, Iren non può intervenire per effettuare le necessarie riparazioni. Il costo stimato per riportare l’impianto in funzione è compreso tra i 50.000 e i 60.000 euro. Oltre a questi problemi, la palestra presenta anche difficoltà legate alla pavimentazione e ai servizi igienici, aggravando ulteriormente la situazione. Associazioni, quale futuro?