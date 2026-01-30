Pro loco di None: Viola riconfermato presidente di un direttivo che cresce

Un direttivo più grande e la riconferma del presidente uscente segnano il nuovo ciclo della Pro loco di None. Dopo la scadenza del mandato precedente, lunedì 26 gennaio, si è svolta l’Assemblea dei soci che ha portato all’elezione del nuovo consiglio direttivo 2026-2029. Marco Viola, classe 1987 e dal 2008 nel gruppo, continua con il suo secondo mandato come presidente.

“Sono usciti due membri, ma ne sono entrati sei, quindi ora in totale siamo 18. E tra i nuovi ci sono anche ragazzi molto giovani, intorno ai 20 anni: il fatto che ci sia una buona percentuale giovanile nel nostro gruppo è un aspetto molto importante”, è soddisfatto Viola.

Con il presidente faranno parte della squadra i riconfermati: Andrea Baiocco, Valeria Cannata, Rosangela Carvutto, Rossella Chiappero, Arianna Coppola, Piera Giordana, Elisa Merlino, Fabio Rizzo, Roberto Sandrone, Marco Sgueglia e Marco Tuninetti.

I volti nuovi sono: Antonio Chiosso, Denise Ferraro, Giampiero Messa, Pietro Orbolato, Roberta Pelazza e Marianica Rispo.

“Le manifestazioni sono stabili e vogliamo mantenerle. Intendiamo infatti continuare con il programma solito degli anni scorsi – dichiara Viola –. Partiremo con il Carnevale il 22 febbraio, proseguendo con il ‘Mercà dla rumenta’ a maggio, ‘Nonè solo festa’, la più grande come numero di persone che ci vengono a trovare, a giugno, e ‘Natale al Cioccolato’ a fine novembre. L’obiettivo è migliorarci, ove possibile, visto che abbiamo un calendario già molto ricco”.

Oltre agli appuntamenti più consolidati, ci sono altri eventi a cui la Pro loco collabora, insieme ad altre associazioni e il Comune, ad esempio la Just the Woman I Am, prevista quest’anno per sabato 7 marzo: “Per noi è comunque un impegno che ormai dura tutto l’anno”.