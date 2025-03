Il granata Maripan sotto attacco: un'influencer cilena lo accusa di aver diffuso video intimi senza il suo consenso

Tempi difficili per Guillermo Maripàn: colonna della difesa del Toro, infatti, il centrale di origine cilena è finito "in fuorigioco" per le accuse che gli ha mosso Carmen Castillo, una nota influencer sua connazionale. La donna, 35 anni, avrebbe infatti accusato il calciatore granata di aver diffuso alcuni video "intimi" senza il suo consenso. Lo ha detto durante un'intervista rilasciata a un podcast del suo Paese, intitolato "Bombastic".

E avrebbe rincarato la dose anche sul suo profilo social (su Instagram è registrata come Carmen Tuitera e vanta oltre 903mila followers).



Una vicenda che in patria ha già scatenato i media locali. E sono già in molti a puntare il dito contro il giocatore sudamericano del Torino. Proprio il difensore, per il momento, ha preferito non replicare. In questo momento è impegnato con la maglia della Nazionale, ma proprio nei giorni scorsi ha accusato un infortunio che potrebbe tenerlo fuori dalle competizioni.