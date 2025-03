Asfalto ridotto a colabrodo e sosta selvaggia, degrado nel cuore di Parella

Manto stradale ridotto a un colabrodo. Con pioggia e intemperie le buche si riaprono, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e di chi si sposta a piedi. È questo lo stato di degrado in cui si presentano via Venalzio e via Melezet , in zona Parella a Torino.

I residenti segnalano come la sosta selvaggia delle auto sia diventata un fenomeno diffuso, con veicoli parcheggiati su marciapiedi e strisce pedonali. Zebre ormai quasi completamente cancellate, rendendo così difficoltoso il passaggio dei pedoni e pericoloso l'attraversamento.

Segnalazioni raccolte dalla capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech, che prosegue: "Gli automobilisti indisciplinati spesso lasciano le loro auto in sosta vietata per diversi giorni consecutivi". Da oltre vent’anni poi non vengano effettuati interventi di manutenzione adeguati.

Senso unico in via Venalzio

"Chiediamo al Comune di programmare con urgenza lavori di asfaltatura e di valutare la proposta dei residenti di istituire un senso unico in Via Venalzio per ridurre il caos viabilistico" conclude Scanderebech.

Lavori entro estate 2025

Problematiche note e raccolte dal Comune, che ha promesso di avviare entro l'estate 2025 i lavori di riqualificazione di via Venalzio e via Melezet. "Monitoreremo con attenzione affinché le promesse vengano mantenute e gli interventi non subiscano ulteriori ritardi" conclude Scanderebech.