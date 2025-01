Lutto per Borgo Filadelfia, il quartiere piange Giuseppe Spasaro: per tutti, "nonno caramella"

E' stato un giorno di lutto, quello di ieri, per il quartiere di Borgo Filadelfia. All'età di 80 anni è mancato infatti Giuseppe Spasaro, una delle figure più attive e conosciute nella zona.



Una morte improvvisa, che ha generato un'ondata di commozione e affetto, anche sui canali social. Per chi è vissuto e cresciuto nella zona, infatti, Giuseppe è stato un personaggio noto e amato: una gentilezza e una disponibilità naturale. Un suo gesto di condivisione, poi, era diventato quasi il suo marchio di riconoscimento: aveva sempre qualche caramella in tasca da distribuire ai più piccoli (e non solo a loro). Tanto che il suo soprannome, per tutti, era diventato "nonno caramella".



Proprio le pagine Facebook di zona stanno ospitando in queste ore la condivisione di un dolore che è anche conforto, con decine di residenti che ricordano la sua gentilezza, ma anche il fatto di averlo incontrato fino a pochi giorni fa, per le vie del borgo. Il ricordo? Ovviamente l'offerta di una caramella.



I funerali saranno celebrati nella giornata di domani (venerdì 31 gennaio), alle 11, presso la parrocchia Madonna delle Rose. Nella stessa chiesa, questo pomeriggio alle 18,30, sarà celebrato il rosario.