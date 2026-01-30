Guidi Car e la forza di un’identità che cresce con il territorio

Nell’industria automobilistica, un settore spesso legato alla velocità del cambiamento, ci sono aziende che costruiscono la propria solidità su una direzione opposta: continuità, coerenza, legame con il territorio.

Guidi Car è una di queste realtà. Una concessionaria nata localmente, cresciuta negli anni in modo graduale, ma sempre consapevole del proprio ruolo non solo economico, ma anche culturale e sociale.

Una visione nata negli anni Cinquanta

La storia inizia a Lucca, nella seconda metà del Novecento. Guido Guidi fonda la sua prima attività nel settore dell’auto in un’Italia che si avvia alla ripresa. Nel 1969 arriva il mandato ufficiale Mercedes-Benz: un passo decisivo che porta alla creazione della Rauto Srl, base della futura Guidi Car, fondata ufficialmente nel 1979. Già in quegli anni, l’attenzione all’organizzazione, alla qualità del servizio e alla solidità interna si distingue dal panorama circostante.

Territorio come risorsa, non come cornice

L’espansione di Guidi Car è sempre stata misurata e coerente con le dinamiche locali. A partire dagli anni Novanta, il Gruppo estende la propria presenza a Massa-Carrara, La Spezia, Montecatini Terme, e successivamente a Guamo, Viareggio e Chiesina Uzzanese.

Ogni nuova sede non nasce da una logica di moltiplicazione, ma da un ascolto reale delle esigenze del territorio. I marchi rappresentati oggi includono Mercedes-Benz, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali (con il brand Volauto), Volvo.

Un approccio costruito sulle relazioni

La dimensione commerciale è solo una parte del progetto Guidi Car. Al centro c’è la relazione, intesa come accompagnamento costante. L’offerta non si limita alla vendita: include usato certificato, noleggio, assistenza, servizi post-vendita, acquisto dell’usato e consulenza. L’obiettivo è costruire un’esperienza accessibile, qualificata e su misura. Tra i modelli più apprezzati: Mercedes GLC, Volvo XC40 nuova , Volkswagen Polo, Golf, Taigo e T-Roc.

Crescita digitale, senza perdere l’equilibrio

Negli ultimi anni, il Gruppo ha saputo affrontare la digitalizzazione con concretezza. Piattaforme integrate, sistemi di prenotazione online, gestione smart del contatto con il cliente: strumenti che rendono l’esperienza più fluida, senza sacrificare la componente umana.

Il riconoscimento ottenuto come Best Digital Dealer è solo una delle conferme di un approccio basato su funzionalità reali, non su slogan.

Imprenditorialità responsabile

L’identità dell’azienda si riflette anche nelle scelte ambientali e sociali. Le sedi adottano soluzioni per il risparmio energetico, come l’uso di pannelli solari, e praticano sistematicamente la raccolta differenziata. Il sostegno a lungo termine alla Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer e la piantumazione di alberi nuovi per la riforestazione delle città in cui Guidi Car è presente tramite l’associazione Talea rappresentano inoltre una visione d’impresa che considera l’impatto sul territorio come parte integrante del proprio ruolo.

Una presenza che si consolida nel tempo

Le ultime aperture – come il centro Mercedes-Benz Certified di Viareggio, la sede Volauto di Chiesina Uzzanese e il centro usato di Guamo – testimoniano un’evoluzione coerente. Nessuna accelerazione forzata, ma uno sviluppo pensato per durare. Guidi Car, così, continua a rafforzare la propria posizione puntando su stabilità, servizio e conoscenza profonda del contesto in cui opera.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.