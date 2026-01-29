Banco Farmaceutico, inaugurata la nuova sede di Rivoli

È stata inaugurata in via Pavia 68 a Rivoli la nuova sede di Banco Farmaceutico Torino OdV, uno spazio pensato per garantire continuità e sviluppo alle attività dell’organizzazione, un presidio per rinforzare il contrasto alla povertà sanitaria, un luogo aperto alla comunità e ai partner del territorio.

All’inaugurazione hanno partecipato i rappresentanti di istituzioni, associazioni, fondazioni e partner del Banco Farmaceutico, tra cui Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, la Vicesindaca di Torino Michela Favaro, il Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo ed Elide Tisi della Pastorale Sociale e del Lavoro, Diocesi di Torino.

Nel percorso che ha portato all’apertura della nuova sede, sono stati fondamentali i contributi di Regione Piemonte, Comune di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Reale Foundation, Fondazione CRT, Fondazione Venesio, Fondazione Mario e Anna Magnetto, ASL Torino, Federfarma Torino, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e Farmacie Comunali.

In Piemonte, Banco Farmaceutico sostiene oltre 60.000 persone in condizione di povertà sanitaria, di cui circa la metà concentrate nell’area del capoluogo torinese e nei comuni della Città Metropolitana, grazie alla collaborazione con oltre 160 enti del Terzo Settore. Nel corso del 2025, l’impegno di Banco Farmaceutico sul territorio ha prodotto risultati significativi.

A Torino e provincia sono stati raccolti e recuperati oltre 207.000 confezioni di medicinali, per un valore complessivo di 3,68 milioni di euro, mentre a livello regionale il totale ha superato 281.000 farmaci, per un valore di oltre 4,39 milioni di euro.