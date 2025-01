Chiuso un bar di corso Francia a Collegno: pessime condizioni igienico-sanitarie

Proseguono le attività di controllo delle attività commerciali a cura del Comando della Polizia Municipale di Collegno.

Nei giorni scorsi, il Servizio Commercio della Polizia Municipale, in collaborazione con il personale dell'ASL TO3 – Dipartimento di Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, ha effettuato un’ispezione approfondita presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato in Corso Francia a Collegno.

L’ispezione ha portato alla scoperta di irregolarità amministrative e significative criticità igienico-sanitarie, con conseguente sospensione dell’attività per un periodo di sette giorni.

I controlli che hanno riguardato diverse attività commerciali in questi mesi hanno riscontrato un totale di 16 sanzioni sulla normativa sulla somministrazione e sorvegliabilità locali, due sospensioni attività e una comunicazione per abusi edilizi.

Le verifiche da parte della Polizia Municipale hanno rilevato diverse violazioni, tra cui l’installazione abusiva di un dehor esterno, la mancata esposizione degli orari di apertura, del listino prezzi e della segnaletica di divieto di fumo. Le sanzioni amministrative irrogate ammontano a oltre 4.000,00 euro. Contemporaneamente, gli operatori dell’ASL TO3 hanno riscontrato gravi carenze nell’organizzazione e nella gestione degli ambienti, con criticità nella conservazione degli alimenti, nelle condizioni igieniche generali e nella separazione degli spazi di lavoro.

A seguito di tali violazioni, è stata disposta la chiusura immediata dell’esercizio per sette giorni. Il titolare avrà tempo fino al termine del periodo di sospensione per sanare le irregolarità riscontrate. L’attività potrà riprendere solo una volta risolte le problematiche igienico-sanitarie necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori. Il dehor, se regolarizzato attraverso il rilascio delle autorizzazioni necessarie e il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, potrà essere mantenuto.

Questo controllo rientra in una più ampia campagna di verifiche avviata dalla Polizia Municipale di Collegno a partire da giugno 2024, che ha coinvolto numerosi esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, nonché circoli privati. Le verifiche sono state svolte in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASL TO3, i Vigili del Fuoco di Torino, e gli uffici comunali competenti, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle normative.

Il Comandante della Polizia Municipale, Claudio Galletta, ha commentato: “Proseguiremo con i controlli nei prossimi mesi, poiché questi interventi sono essenziali per mantenere elevati standard di sicurezza e salubrità in tutti gli esercizi commerciali del nostro territorio. La nostra priorità è la protezione dei consumatori e il rispetto delle leggi da parte degli esercenti”.

Il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, e l’Assessora al Commercio, Clara Bertolo, hanno aggiunto: “La salute pubblica continua ad essere la nostra stella polare. I controlli come questi sono fondamentali per tutelare la salute dei cittadini e dei consumatori. In accordo con il Comandante Galletta, estenderemo i controlli nelle prossime settimane anche ad altre categorie merceologiche”.