Un simbolo da recuperare: la richiesta di restauro dell'orologio del Centro civico

Il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno, ha formalmente richiesto che l’orologio sulla torre del Centro civico in via Stradella 192 sia incluso nel progetto di restauro della città per gli orologi storici. Questa richiesta, indirizzata all’Assessore Francesco Tresso, sottolinea il significato storico e culturale dell’orologio per la comunità locale.