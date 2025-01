Da domenica stop alla metro di Torino anche di notte. Ma nel 2025 altre aperture serali

Ultimi giorni in cui la metropolitana di Torino resta aperta la sera. Dopo due mesi in cui il servizio è stato prolungato fino a mezzanotte, se non oltre, dal 1° febbraio la linea 1 torna alla chiusura "anticipata". A ribadirlo anche i cartelloni informativi appesi nelle varie stazioni da Fermi a Bengasi.

Gli orari notturni

Questo giovedì quindi la metropolitana sarà in funzione fino a mezzanotte, mentre venerdì e sabato fino all'una di notte. Da domenica 2 febbraio si torna "all'antico", con lo stop ai convogli anticipato.

Questo perché devono essere completati i lavori di migrazione degli impianti di terra del sistema di segnalamento CBTC. Da dicembre 2024 sono iniziate inoltre le prime prove notturne di circolazione dei treni con il nuovo sistema.

Aperture serali nel 2025

Ma nel 2025 ci saranno altre aperture serali della metropolitana. A chiarirlo era stata l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, in un'intervista a Torinoggi: "Sicuramente, come già accaduto in passato, in occasione di grandi eventi come Salone del Libro e le Atp. Confido che anche durante le vacanze pasquali si possa prolungare l'orario fino a notte".