Documenti falsi e carte di pagamento clonate: due romeni arrestati a Pinerolo

Gli agenti hanno fermato un'auto con quattro persone a bordo, che hanno esibito documenti d’identità apparentemente rilasciati dalle autorità romene. Tuttavia, le verifiche hanno sollevato dubbi sulla loro autenticità, portando alla successiva analisi tecnica presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Torino. Gli accertamenti hanno confermato la falsità dei documenti e permesso di risalire alla vera identità di uno dei fermati, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la fede pubblica. Inoltre, su di lui pendevano diversi provvedimenti di allontanamento, l'ultimo emesso dalla Questura di Biella nel 2023.

La polizia di Torino ha arrestato due cittadini romeni a Pinerolo per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e carte di pagamento clonate. L’operazione, condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria con il supporto della Stradale, si è svolta nella mattinata di lunedì 28.

Trattandosi di documenti falsi validi per l'espatrio, reato che prevede l'arresto in flagranza, gli agenti hanno proceduto anche alla perquisizione personale dell’uomo, trovandolo in possesso di 9 carte magnetiche clonate, riconducibili a fornitori di carte carburante.

Uno degli altri passeggeri è risultato destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Venezia per scontare un residuo di pena. Anche lui è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.