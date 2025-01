A Torino lavori in via Nicomede Bianchi: da lunedì il 13 diventa bus e cambia percorso

Lavori di manutenzione ai binari e di riasfaltatura in via Nicomede Bianchi a Torino: da lunedì il 13 diventa bus e cambia percorso . Nei prossimi mesi Gtt effettuerà degli interventi su questa strada di Parella, nel tratto compreso tra corso Monte Grappa e piazza Campanella.

In particolare gli operai e i tecnici dell'azienda di corso Turati sposteranno i cordoli del marciapiede e faranno la revisione della sede tranviaria e delle traversine. Verrà anche riparata la pavimentazione stradale in entrambi i sensi di marcia.

Il cantiere si svolgerà in due fasi. La prima sarà dal 3 febbraio al 15 marzo e interesserà via Nicomede Bianchi in direzione da corso Monte Grappa verso piazza Campanella.

Durante questo periodo, la linea 13 sarà gestita con autobus sull'intero percorso piazza Gran Madre - piazza Campanella. Contemporaneamente il pullman, solo in direzione di Parella, sarà così deviato: da via Cibrario angolo corso Tassoni prosegue per via Cibrario, via Michele Lessona, via Servais, piazza Campanella (capolinea).