Droni in volo sulla collina di Torino per prevenire incendi, frane e alluvioni

Frane, ma anche alluvioni. Gli effetti del cambiamento climatico colpiscono tutta Italia e quindi anche Torino, che nel 2024 è stata la terza città al mondo con il maggior numero di giorni sopra zero gradi portati dal surriscaldamento globale: ben 30 giorni all'anno (su 64 totali), che sarebbero altrimenti stati sotto lo zero.

Per rispondere il più velocemente possibile agli eventi estremi il Comune di Torino, insieme a WINDTRE, ha deciso di partecipare al progetto europeo “5G4LIVES - 5G for a Better Tomorrow: Protecting Lives and the Environment”.

Prevedere i rischi ambientali

L'obiettivo è rendere le operazioni in situazioni di emergenza più efficienti grazie all’utilizzo della rete 5G e di droni UAV (Unmanned Aerial Vehicles), che utilizzano tecnologie di monitoraggio avanzate per prevedere e mitigare i rischi ambientali e naturali. Nel capoluogo i partner coinvolti – tra cui il Comune e il Politecnico di Torino – svilupperanno un servizio per analizzare e valutare in tempo reale la situazione aerea e le vulnerabilità del territorio, in modo da fronteggiare al meglio le emergenze legate ai disastri naturali.

Sperimentazione sulla collina