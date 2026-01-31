Iniziano a girare le ruote là dove si sono spenti i lampadari: Corbani Bike arriva a Bricherasio

Là dove è calato il sipario su un’attività storica di Bricherasio si apre una nuova fase per Corbani Bike, negozio di Luserna San Giovanni che cambia sede dopo trentun anni. Inaugura oggi, sabato 31 gennaio, il nuovo show room, la nuova officina e la nuova area noleggio, dedicati a bici e moto. È stata da poco completata infatti la ristrutturazione degli spazi che fino a poco tempo fa ospitavano i lampadari di Alemanno, in via Circonvallazione 76.

Si tratta di una nuova fase per Flavio Corbani che, cinquantanovenne, ha lasciato il negozio di Luserna San Giovanni sulla strada provinciale 161, che aprì trentun anni fa con l’ex moglie Laura Giacoletto. Per tanto tempo l’attività si era chiamata Giacoletto.

Nel 2022 Flavio venne affiancato dal figlio ventottenne Patrick che racconta: “Negli ultimi anni abbiamo visto esplodere il noleggio, servizio su cui abbiamo puntato molto. È un settore che comporta investimenti e rischi ma la richiesta è alta, e arrivano da noi turisti dal Belgio, Olanda, Norvegia per noleggiare una bici. Periodicamente lavoriamo anche con una guida ciclo turistica che arriva dalla Spagna”.

Da quest’anno, Flavio e Patrick, divideranno il lavoro anche con il figlio più grande: il trentatreenne Alex. Finora faceva il cuoco ma è sempre stato di casa nel negozio di Luserna San Giovanni ed è appassionato del settore tanto quanto il resto della famiglia. Crede inoltre nella scelta di spostarsi: “Questa nuova posizione è strategica: siamo vicini a una delle estremità della pista ciclabile Via della Pietra e il paese è toccato da tre degli anelli del progetto di promozione ciclo turistica UpSlowTour”. Fuori dal negozio una fontanella d’acqua, un punto per ricaricare le e-bike e per gonfiare le ruote, saranno destinati ad accogliere proprio i ciclisti di passaggio.

Per Flavio l’apertura a Bricherasio è anche un ritorno. È nato infatti a Carmagnola, ma successivamente la famiglia traslocò e lui rimase bricherasiese fino ai 18 anni. “È da questa primavera che abbiamo adocchiato questa struttura, la sua posizione di passaggio è eccellente e poi avremo più spazio a disposizione” afferma. Lui si occuperà soprattutto dell’officina, mentre Patrick della contabilità e della vendita assieme ad Alex, a cui verrà affidato anche il settore dell’abbigliamento. “Il mio ruolo è anche un po’ quello del filo conduttore per i miei figli – afferma Flavio –. Il mio lavoro mi piace e non penso mai al giorno in cui andrò in pensione”.