E' stato proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente da Markas Srl e addetto ai servizi di pulizia e sanificazione presso l’Ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese. A darne notizia sono i sindacati della Uiltucs Ivrea e Canavese, a seguito - spiegano - "dell’esternalizzazione da parte dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di alcuni servizi precedentemente affidati a Markas Srl. La stessa ha dichiarato una non precisata quantità di esuberi all’interno dell’organico storico delle dipendenti impiegate presso l’appalto ed ha unilateralmente ridotto del 50% il monte orario di una lavoratrice nonostante lo strutturale utilizzo di prestazioni straordinarie e supplementari regolarmente pianificate".
"Riteniamo - aggiungono da Uiltucs - questo comportamento inaccettabile e respingiamo con forza l’atteggiamento con cui Markas Srl ritiene di confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali che rappresentano i lavoratori grazie ai quali fattura utili milionari". "Abbiamo immediatamente attivato lo Stato di Agitazione del Personale con richiesta di convocazione da parte del Prefetto di Torino. Della questione è stato naturalmente investito il committente Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli al quale chiediamo, anche in virtù del proprio stato di ordine morale sociale
e religioso, un pronto intervento per quanto di propria competenza nei confronti di Markas Srl".
Come prima azione è stata convocata un’assemblea sindacale retribuita con presidio all’esterno dell’Ospedale Fatebenefratelli nella giornata di lunedì 2 Febbraio dalle 8 alle 10.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Economia e lavoro | 31 gennaio 2026, 10:10
San Maurizio Canavese, dipendenti Markas in allarme dopo la dichiarazione di esuberi e monte ore dimezzato
L'impresa addetta ai servizi di pulizia e sanificazione dell'ospedale Fatebenefratelli ha visto esternalizzare alcune attività che prima le erano affidate. Lunedì mattina la manifestazione di protesta
E' stato proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente da Markas Srl e addetto ai servizi di pulizia e sanificazione presso l’Ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese. A darne notizia sono i sindacati della Uiltucs Ivrea e Canavese, a seguito - spiegano - "dell’esternalizzazione da parte dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di alcuni servizi precedentemente affidati a Markas Srl. La stessa ha dichiarato una non precisata quantità di esuberi all’interno dell’organico storico delle dipendenti impiegate presso l’appalto ed ha unilateralmente ridotto del 50% il monte orario di una lavoratrice nonostante lo strutturale utilizzo di prestazioni straordinarie e supplementari regolarmente pianificate".