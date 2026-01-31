San Maurizio Canavese, dipendenti Markas in allarme dopo la dichiarazione di esuberi e monte ore dimezzato

E' stato proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente da Markas Srl e addetto ai servizi di pulizia e sanificazione presso l’Ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese. A darne notizia sono i sindacati della Uiltucs Ivrea e Canavese, a seguito - spiegano - "dell’esternalizzazione da parte dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di alcuni servizi precedentemente affidati a Markas Srl. La stessa ha dichiarato una non precisata quantità di esuberi all’interno dell’organico storico delle dipendenti impiegate presso l’appalto ed ha unilateralmente ridotto del 50% il monte orario di una lavoratrice nonostante lo strutturale utilizzo di prestazioni straordinarie e supplementari regolarmente pianificate".



"Riteniamo - aggiungono da Uiltucs - questo comportamento inaccettabile e respingiamo con forza l’atteggiamento con cui Markas Srl ritiene di confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali che rappresentano i lavoratori grazie ai quali fattura utili milionari". "Abbiamo immediatamente attivato lo Stato di Agitazione del Personale con richiesta di convocazione da parte del Prefetto di Torino. Della questione è stato naturalmente investito il committente Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli al quale chiediamo, anche in virtù del proprio stato di ordine morale sociale

e religioso, un pronto intervento per quanto di propria competenza nei confronti di Markas Srl".



Come prima azione è stata convocata un’assemblea sindacale retribuita con presidio all’esterno dell’Ospedale Fatebenefratelli nella giornata di lunedì 2 Febbraio dalle 8 alle 10.