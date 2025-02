Momenti di paura a Bardonecchia: grossa valanga nella zona del Vallon Cros, a Melezet

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, per una grossa valanga che si è staccata nella zona del Vallon Cros, a Melezet, nel territorio del comune di Bardonecchia.

Intervenuti Soccorso Alpino e Vigili del fuoco

Dalle prime risultanze di Soccorso Alpino e Vigili del fuoco, prontamente intervenuti, si è trattato di un evento che non ha coinvolto né persone, né le piste da sci. Sul posto sono intervenuti il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per bonificare con Artva e cane da valanga.

Nessuna persona (sembra sia stata) coinvolta

Al momento non risultano persone coinvolte, anche perché il tratto interessato è un fuoripista. Ulteriori verifiche sono comunque ancora in corso, per escludere che ci sia qualcuno rimasto travolto dalla neve. La conferma che non ci fossero persone coinvolte è poi arrivata nel primo pomeriggio, quando le squadre dei soccorsi hanno fatto rientro.

Il sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti ha ringraziato "i volontari del Soccorso Alpino e quanti prontamente intervenuti, oggi, sul luogo del distacco nevoso nella zona del Vallon Cross. Fortunatamente non c'è stata alcuna persona coinvolta e l'intervento è stato immediato. Ancora una volta si raccomanda, dopo le nevicate degli ultimi giorni, la massima prudenza".