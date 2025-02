Con "Moncalieri Futura" il centrosinistra inizia a guardare alle elezioni del 2026

Manca oltre un anno all'appuntamento elettorale, ma il centrosinistra a Moncalieri ha già messo in moto la macchina (organizzativa), obiettivo vincere le prossime amministrative e mantenere la guida della città. Si chiama Moncalieri Futura la bozza di programma 2026-2031 che la coalizione ha varato nei giorni scorsi.

I partiti che hanno firmato l'intesa

Lo hanno sottoscritto il Partito Democratico, Lista Civica Montagna Sindaco, Azione-Italia Viva, Demos, Alleanza Verdi e Sinistra, Moncalieri Coraggiosa, Partito Socialista Italiano. E sembra sia stata già fissata la data della presentazione ufficiale: domenica 2 marzo, con appuntamento al centro Polifunzionale di via Santa Maria.

In quell'occasione dovrebbe anche partire la campagna di ascolto che da aprile a dicembre vedrà l’illustrazione del programma in tutte le borgate e nelle piazze di Moncalieri.

Possibile il 'campo largo' col M5S?

Sarà curioso, nei mesi a venire, scoprire se l'avvicinamento che si è registrato con il M5S locale nel corso degli ultimi anni, porterà ad una alleanza organica in vista dell'appuntamento del 2026, puntando a varare il 'campo largo' anche nella Città del Proclama.

Intanto la coalizione di centrosinistra ha approvato la bozza programmatica che si sviluppa su 13 pagine e 23 titoli in continuità con l’attuale amministrazione guidata da Paolo Montagna. E non a caso, il nome più gettonato per succedere all'attuale primo cittadino è proprio il suo vice, Davide Guida.