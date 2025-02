A Moncalieri si corre contro il cancro: torna Just The Woman I Am

Torna per la seconda edizione moncalierese la Just The Woman I Am, la corsa-camminata a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, iniziativa che da anni promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Sabato 15 marzo partenza dal polifunzionale

L'appuntamento è per sabato 15 marzo, a partire dalle ore 15, con partenza del centro polifunzionale di via Santa Maria 27.

Il percorso di 5km aperto a tutti e tutte si snoderà attraverso Borgo Mercato e Borgata Santa Maria, e sarà accompagnato da musica, giochi per i più piccoli e altre sorprese.

Il Villaggio del Benessere

Negli spazi del Polifunzionale verrà inoltre allestito il “Villaggio del Benessere”, con la partecipazione delle associazioni del territorio impegnate nella promozione della salute e del benessere. La partecipazione è completamente libera e gratuita.

Per iscriversi tempo fino al 10 febbraio

Se vuoi sostenere la ricerca universitaria contro il cancro puoi inoltre versare una quota di partecipazione di € 20 (bonifico o contanti).

Se ti iscrivi entro il 10 febbraio e versi la quota, il giorno dell’evento riceverai il tuo kit gara targato “JTWIA Moncalieri”.