Tornelli sui bus di Torino, nel 2024 più manutenzione e meno malfunzionamenti

Nati per "obbligare" i passeggeri pagare il biglietto, i tornelli sono attualmente operativi sulle linee bus 6, 19, 44, STAR 1 e Star 2, che operano tra Torino e prima cintura.

Come funziona

Il meccanismo è semplice: la salita sul mezzo avviene solo dalla porta anteriore. Dopo aver validato il ticket, si accende una luce verde e il tornello si apre permettendo l’entrata sul bus. L’uscita è consentita dalle porte centrali o da quella posteriore.

I disservizi

Questo a meno che non si registrino problemi, come denunciato da Torino Bellissima in Sala Rossa. A verificare in prima persona il disservizio la consigliera Silvia Damilano, che negli ultimi giorni sulla linea 19 ha trovato tornelli attivi solo una volta su venti corse. Da qui la richiesta di chiarezza.

La replica

"Nel 2023 - ha replicato l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - su un totale di 997.300 di chilometri percorsi, l'8.7% è stato effettuato con veicoli in cui i tornelli non erano funzionanti". "Nel 2024 - ha aggiunto - grazie ad un potenziamento della manutenzione e ad un controllo più accurato, questa percentuale si è ridotta al 4% confermando l'impegno di Gtt nel migliorare l'affidabilità del servizio".

Una risposta che non ha soddisfatto Torino Bellissima, che ha chiesto un approfondimento in Commissione.