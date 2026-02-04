Colpito da infarto a 47 anni, salvato in extremis dai sanitari del 118

Azione salvavita dei sanitari del 118 di Azienda Zero. Gli operatori sono intervenuti questa notte a Settimo Torinese, dopo che alla Centrale Operativa era arrivata una richiesta di soccorso da parte di un uomo di 47 anni, che lamentava dolore alle braccia.

Uomo colpito da infarto

La chiamata è arrivata intorno a mezzanotte e 20 minuti. Pochi minuti dopo l'arrivo dell'equipe dell'ambulanza l'uomo, colpito da un infarto, si è accasciato a terra in arresto cardiaco.

Trasportato in ospedale

Il personale medico e infermieristico ha rianimato il paziente, lo ha defibrillato, intubato e poi trasportato all'ospedale Giovanni Bosco con attività cardiaca ripristinata. È probabile che in mattinata l'uomo sia svegliato ed estubato dai medici dell'ospedale.