Cronaca | 03 febbraio 2026, 19:43

Scontro tra auto fra via Battisti e via Marro a Pinerolo

I mezzi sono carambolati sul marciapiede

Nel tardo pomeriggio due auto si sono scontrate in via Battisti, angolo via Marro, a Pinerolo. L’incidente, al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto, sarebbe da attribuire a una mancata precedenza e non ci sono feriti gravi.

La Fiat Panda e la Citroën C1, coinvolte, sono finite sul marciapiede, dal lato opposto della biblioteca Alliaudi che si trova a pochi metri, e hanno piegato i dissuasori. Fortunatamente non hanno colpito persone di passaggio sul marciapiede e nemmeno in attesa di attraversare sulle strisce pedonali.

Marco Bertello

