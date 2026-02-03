Scontro tra auto fra via Battisti e via Marro a Pinerolo

Nel tardo pomeriggio due auto si sono scontrate in via Battisti, angolo via Marro, a Pinerolo. L’incidente, al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto, sarebbe da attribuire a una mancata precedenza e non ci sono feriti gravi.

La Fiat Panda e la Citroën C1, coinvolte, sono finite sul marciapiede, dal lato opposto della biblioteca Alliaudi che si trova a pochi metri, e hanno piegato i dissuasori. Fortunatamente non hanno colpito persone di passaggio sul marciapiede e nemmeno in attesa di attraversare sulle strisce pedonali.