Seeyousound 2026: tra immagine e suono la 12esima edizione è pronta a "fare rumore"

Dal 3 all’8 marzo va in scena in città la 12^ edizione di Seeyousound International Music Film Festival. Mantra di quest'anno è "Make some noise". Noise inteso come impulso creativo capace di rompere gli schemi, linguaggio delle contro culture e metafora della contemporaneità segnata da incessante rumore digitale. Il festival diventa così uno spazio per indagare come il rumore possa trasformarsi in arte, comunicazione e gesto di protesta.

Sei giorni, 68 film di cui 3 in anteprima assoluta e 2 internazionali, 16 tra live, dj set e performance audiovisive, 2 mostre e 1 residenza artistica. È il programma di cui si compone la 12esima edizione della rassegna.

Il programma

Alle sezioni competitive LongPlay Doc(documentari), Long Play Feature (lunghi di finzione), 7Inch (cortometraggi), Soundies (videoclip) e Frequencies (sonorizzazioni), si uniscono le rassegne fuori concorso Into the Groove e Rising Sound, raccontando la musica come forza narrativa, politica, identitaria e sensoriale.

I titoli

Tra i titoli più attesi l'anteprima internazionale di "Bowie: The Final Act" di Jonathan Stiasny ospite in sala per svelare al pubblico il suo lavoro sul testamento artistico di Bowie e l’anteprima assoluta di Micah P. Hinson "The Tomorrow Mandi Lina Sanabria", che sarà in sala insieme a Micah P. Hinson, musicista al centro del film e che si esibirà in un live esclusivo a fine proiezione.

La musica

Diversi i momenti dal vivo tra cui il live inedito dei Casino Royale per l’Opening Night; il live di Micah P. Hinson; la performance sonora di Giorgio Li Calzi e Stefano Risso a partire da LANDED; due set speciali dedicati agli ultimi quarant’anni della scena torinese con ospiti a sorpresa legati ai film "Nostra Torino Oscura" e "Falene"; il progetto audiovisivo "Kitbashing" di ABADIR con Nicolò Cervello proposto da Soundiesin collaborazione con ALMARE; le performance di Francesco Corvi e Jolanda Moletta per Frequencies; e l’official party Rising Sound POST FUNK From Screen to Dancefloor con le dj Lavalamp e Catu Diosis.

Gli ospiti

Registi, musicisti e artisti visivi sono questi gli ospiti della 12^ edizione di Seeyousound, tra questi Pepsy Romanoff e Frankie Caradonna, Pauline Black, Jane Mingay, Patrick Savey Jonas Ulrich, Johan Nayar ,Ivan Cazzola e Thomas Griffin, Miss Trichromi, Jonathan Stiasny e Lina Sanabria.

Le mostre

Il programma si estende anche nel campo delle arti visive, con la mostra Quiet Not Absent di Alberto Anhaus da Recontemporary e VISIONI SONICHE - Cover Afrofuturiste da Visualgrafika / Spazio Miele.

Le location

Gli eventi si svolgeranno tra il Cinema Massimo (sale 1 e 3), Recontemporary, Magazzino sul Po, Visualgrafika / Spazio Miele, Accademia Albertina di Belle Arti, SMET – Conservatorio G. Verdi, Cafè Des Arts, Jigeenyi e I.I.S. Bodoni Paravia.

Per info: https://www.seeyousound.org/