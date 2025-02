Favaro: "Mettere le famiglie al centro dell'azione politica, così si può combattere l'inverno demografico"

C’è ancora spazio per i giovani in Italia? Perché è importante che tutta la comunità affronti insieme la sfida della natalità? Sono le domande di sfondo della prima tappa del 2025 del “ Tour della natalità ”, in programma domani alle 9.30 a Palazzo Madama.

Tra i relatori, oltre al presidente Alberto Cirio e al sindaco Stefano Lo Russo, anche l'assessore alle Politiche per le famiglie Michela Favaro. A novembre 2024 il Comune ha approvato il Piano delle famiglie, che prevede una serie di azioni per combattere "l'inverno demografico". Si va dalle agevolazioni per chi nel proprio condominio crea una sala giochi, ai cartelli per i negozi “family friendly”, fino un kit di benvenuto per i neonati e all'apertura dei giardini delle scuole al di fuori dell'attività scolastica.