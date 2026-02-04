Nichelino, Prc in difesa dell'assessore Verzola: "Lasciamo ad altri le polemiche"

Dopo il vibrante attacco di AVS e di una parte della maggioranza nei confronti dell'assessore Fiodor Verzola, con tanto di documento indirizzato al sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, Rifondazione Comunista fa quadrato attorno al suo esponente: "Le polemiche, le strategie e i posizionamenti non ci interessano", ha dichiarato Gianni Destefano, segretario locale di Prc, definendo le accuse "comportamenti e azioni in grado di minare la coesione e la dignità della nostra coalizione”.

"Lavoriamo per l'unità della coalizione"

Poi viene gettato un ramoscello d'ulivo per fare pace con le altre componenti della maggioranza, smorzando ogni tono polemico: "Noi abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare in una logica unitaria, da una parte tra le forze comuniste e dall’altra con un centrosinistra che in nessuna maniera dovrà limitarsi ad essere una sommatoria di voti", aggiunge Destefano. "Anche a Nichelino vogliamo la pace, il pane e le rose, niente di diverso da quello che abbiamo sempre perseguito in oltre cento anni di storia".

"Verzola ha difeso gli interessi di Nichelino"

Destefano ha poi confermato di avere "massima fiducia nel sindaco Tolardo, è stato sempre il garante degli equilibri politici e istituzionali", difendendo poi a spada tratta l'operato di Verzola: "L’assessore ha saputo coinvolgere anche chi finiva spesso fuori dai radar, reperendo risorse aggiuntive al bilancio dove andavano trovate: nei bandi e negli stanziamenti delle istituzioni sovraterritoriali, prima fra tutte naturalmente la Regione". E guai a tirare fuori il rapporto con l'assessore Maurizio Marrone, politicamente all'opposto rispetto a Verzola e Rifondazione: "Ha lavorato e realizzato progetti nell'interesse di Nichelino. Merita applausi, come questa maggioranza che ha governato molto bene, nessuno escluso". Sperando con queste parole di aver spento le polemiche.