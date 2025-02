CarnevalAlpi 2025: la sfilata di Carnevale ai giardini Saragat

Il Carnevale sta per tornare. Il 27 febbraio, dalle 9 alle 11.30, l'istituto comprensivo Ilaria Alpi darà vita alla tradizionale sfilata ribattezzata " CarnevalAlpi ", giunta alla sua terza edizione. Gli studenti dell'istituto si preparano a indossare le loro maschere più creative e colorate per partecipare a un evento che celebra la gioia, la comunità e la tradizione del Carnevale.

L'appuntamento è fissato ai giardini Saragat, in via Leoncavallo, dove grandi e piccini si ritroveranno per un momento di festa e allegria. Un'occasione speciale per condividere con la scuola e il territorio questo evento che unisce divertimento e spirito di comunità.