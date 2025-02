"Forza Venite Gente": al teatro Alfieri il famosissimo musical sulla vita di San Francesco

Dopo oltre 40 anni di successi e 3.500 repliche in tutto il mondo, “Forza Venite Gente”, la celebre commedia musicale su San Francesco d’Assisi, torna in scena con una nuova produzione firmata Soni Produzioni. Il musical andrà in scena mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio al Teatro Alfieri in una versione rinnovata, fedele all’originale ma aggiornata nelle tecnologie e nell’allestimento scenico.