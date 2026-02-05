 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 05 febbraio 2026, 13:49

Da Guido Catalano ai Sonhora: concerti e spettacoli all'Hiroshima Mon Amour

Il programma dall'11 al 13 febbraio

Da Guido Catalano ai Sonhora, gli ospiti della settimana all'Hiroshima Mon Amour. 

Mercoledì 11 Febbraio 2026
GUIDO CATALANO in Ogni volta che mi baci muore un nazista - 9 anni dopo
Guido Catalano festeggia i nove anni della fortunatissima raccolta
Ogni volta che mi baci muore un nazista
con una nuovissima edizione del libro, in libreria dal 10 febbraio per SEM,
e con quattro eventi speciali, tutti a ingresso gratuito.
Perché i libri, ogni tanto, hanno bisogno di essere rimessi in circolo come il sangue.
Guido leggerà poesie, racconterà come è nata questa raccolta ostinata,
i viaggi che ha fatto in questi nove anni
e proverà, con risultati alterni, a spiegare perché
l’amore faccia così paura ai cattivi.
Nota importante, quasi rivoluzionaria:
i quattro eventi sono gratuiti.
Non serve il biglietto.
Serve solo esserci.
Portate qualcuno da baciare.
Hiroshima Mon Amour, ore 21.00, biglietti esauriti

 

Giovedì 12 Febbraio 2026
SONHORA Tour 25/26
I Sonohra tornano a Torino per una nuova tappa del tour Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione, che tra la fine del 2025 e il 2026 riporta il duo nei club italiani. Una data pensata per il live e per un pubblico che ha seguito il percorso della band sin dagli esordi, ma anche per riprendere il filo degli anni 2000, senza limitarsi a celebrarli. Uno spettacolo che mette in dialogo passato e presente: in scaletta i brani più rappresentativi del percorso dei Sonohra, pezzi che hanno fatto cantare una generazione intera, accanto a nuove canzoni inedite, presentate per la prima volta dal vivo e destinate a far parte del prossimo progetto discografico.
Hiroshima Mon Amour, ore 22.00, biglietti 30 €

Venerdì 13 Febbraio 2026
MESSA club tour 2026
in apertura PONTE DEL DIAVOLO + OTTONE PESANTE + NUBIVAGANT
MESSA arrivano a Hiroshima Mon Amour e portano sul palco The Spin, quarto album e nuovo capitolo fondamentale nel percorso di una delle band italiane più stimate a livello internazionale nel panorama heavy contemporaneo. Pubblicato da Metal Blade Records, The Spin segna un’evoluzione netta del loro “scarlet doom”: un suono riconoscibile e personale che, senza perdere profondità e tensione, si apre a nuove suggestioni e a un approccio più essenziale, diretto e consapevole. Dal vivo, i MESSA traducono questa ricerca in uno show intenso e coinvolgente, capace di alternare impatto fisico, tensione emotiva e momenti più rarefatti. La voce di Sara si muove con naturalezza tra fragilità e forza, sostenuta dal lavoro compatto e preciso di Marco (chitarre e basso), Alberto (chitarre) e Rocco (batteria). La data torinese a Hiroshima Mon Amour rappresenta un’occasione preziosa per vedere i MESSA nel pieno della loro maturità artistica: una band che, superato il traguardo dei dieci anni, ha ancora molto da dire e soprattutto sa come dirlo.
Hiroshima Mon Amour, inizio concerti ore 20.30 – ingresso 20 €

 

 

redazione

