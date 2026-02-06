“Fassona Experience”: due cene dedicate alla carne piemontese

Nel corso del mese di febbraio 2026 Asprocarne Piemonte organizza due cene tematiche dedicate alla carne di Fassone di Razza Piemontese SQNZ (Sistema Qualità Nazionale Zootecnia). Gli appuntamenti sono in programma per giovedì 6 e giovedì 20 febbraio e si inseriscono in un progetto di promozione e valorizzazione della filiera bovina piemontese.

L’iniziativa, che nasce con l’obiettivo di raccontare la materia prima attraverso il suo contesto produttivo e gastronomico, è promossa da Asprocarne Piemonte, organizzazione di produttori attiva dal 1985 e divenuta col tempo punto di riferimento e di stimolo per gli allevatori nella produzione e nella tutela della qualità delle carni piemontesi. Proprio con l’obiettivo di far conoscere la qualità di questo prodotto al grande pubblico, nelle prossime settimane si terranno due cene che, coinvolgendo ristoranti di prim’ordine, propongono percorsi gastronomici costruiti ad hoc per valorizzare la Fassona di razza Piemontese attraverso interpretazioni pensate esclusivamente per l’occasione.

Il primo appuntamento, in programma giovedì 6 febbraio, si svolge presso il ristorante stellato Ca’ Vittoria a Tigliole d’Asti. Il secondo, previsto giovedì 20 febbraio, avrà luogo alla Trattoria Vascello d’Oro di Carrù. In entrambi i casi, ad essere raccontata da un narratore che accompagnerà presenti nella degustazione dei diversi piatti sarà la Fassona piemontese, di fatto l’autentica protagonista delle due serate.



Informazioni: www.ciaotickets.com/it/asprocarne-piemonte