Il teatro ritrovato di Casalborgone guarda all'ottantesimo anniversario della Liberazione

Erano i primi giorni di novembre del 1944, un gruppo di 44 giovani partigiani italiani ed ex prigionieri inglesi partirono dal Canavese, arrivarono a Ceresole Reale per poi attraversare le Gorges du Malpasset e raggiungere la Francia liberata. A 3000 metri di altezza, sul Passo di Galisia il gruppo venne colto da una spaventosa tormenta: un evento catastrofico per il gruppo, ma in quella cornice si susseguirono atti di coraggio e amore e resistenza e spirito di sopravvivenza!

Gli spettacoli si svolgeranno al Teatro San Carlo e al Leu di Casalborgone (To), piazza Statuto, via Roma. Il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto costa 8 euro (per residenti a Casalborgone, under 18, over 65). Biglietto speciale: ogni sera ci saranno a disposizione 6 biglietti a 1 € per i ragazzi sotto i 21 anni. Informazioni e prenotazioni: teatrosancarlo@comune.casalborgone.to.it, 3408906527 e info@faberteater.com, 3382000758.