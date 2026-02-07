Stop, dossi e rallentatori ottici: cambia un altro incrocio in via Monte Pasubio

Nuovi interventi per la sicurezza stradale in via Monte Pasubio, all’incrocio con via Voli (quartiere Lingotto). Dopo i lavori già realizzati agli incroci con via Casana e via Guala, la Otto interviene ora per ridurre il rischio di incidenti in uno dei tratti più pericolosi della zona.

Come spiegato dal coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, il progetto prevede l’installazione di segnali di stop su via Monte Pasubio, rallentatori ottici e dossi su via Voli, oltre all’introduzione del limite di velocità a chilometri orari. L’obiettivo è obbligare gli automobilisti a rallentare e rendere più sicuro il passaggio di pedoni e ciclisti.

"È un incrocio dove purtroppo continuano a verificarsi incidenti" così il consigliere dei Moderati della Circoscrizione 8, Antonio Palumbo, autore di un ordine del giorno approvato all'unanimità. La larghezza della strada porta molti automobilisti in transito a superare i 70-80 chilometri orari, specie di sera e di notte. "Per questo - ha precisato Loi Carta -, era urgente intervenire".

Resta ancora da completare - come segnalato dalla coordinatrice all’Ambiente, Giovanna Garrone -, l’abbattimento delle barriere architettoniche in uno dei quattro incroci della zona, per garantire piena accessibilità a tutti i cittadini. I lavori, come si può vedere dalla posa della segnaletica verticale, sono già in corso e dovrebbero terminare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rendere via Monte Pasubio un percorso più sicuro, sia per i pedoni sia per le auto.