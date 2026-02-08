L'ufficio postale chiude per lavori, riapertura prevista ad aprile

L’Ufficio Postale di Almese resterà chiuso al pubblico da venerdì 13 febbraio all’8 aprile 2026. A comunicarlo è Poste Italiane, che ha annunciato l’avvio di una serie di interventi tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Durante il periodo di chiusura, i cittadini potranno fare riferimento all’Ufficio Postale di Villar Dora, in via Pellissere 6, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Presso la sede sarà possibile effettuare tutte le principali operazioni, compreso il ritiro di pacchi e della corrispondenza inesitata in giacenza, oltre alle operazioni non disponibili in circolarità.

Resterà inoltre a disposizione anche l’Ufficio Postale di Sant’Antonino di Susa, in via Augusto Abegg 22, con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. La sede è dotata di sportello ATM attivo 24 ore su 24, garantendo così un servizio aggiuntivo per i cittadini del territorio.

Salvo imprevisti, la riapertura dell’Ufficio Postale di Almese è prevista per il 9 aprile 2026, al termine degli interventi di ammodernamento legati al progetto di digitalizzazione dei servizi.