A Nichelino prende il via il progetto di riqualificazione e forestazione del parco del Boschetto

Gli interventi (in collaborazione con l'Università di Torino) riguardano un'area di 6.700 mq: tutto quello che c'è da sapere

Una immagine del parco del Boschetto di Nichelino

Nell'ambito del Progetto europeo CICADA4CE, che già ha visto protagonista la città, il Comune di Nichelino avvia gli interventi di riqualificazione vegetazionale e forestazione urbana nel parco del Boschetto. Una iniziativa condotta in collaborazione con il Dipartimento DISAFA dell'Università di Torino.

Gli interventi

I lavori si concentreranno su tre aree specifiche del parco, per una superficie complessiva di circa 6.700 mq. Sono previste: 

  • Pulizia iniziale: Rimozione selettiva di specie erbacee, arboree e arbustive invasive.
  • Realizzazione Boscofera: Creazione di macchie arbustive e messa a dimora di nuovi alberi e piante rampicanti.
  • Interventi di forestazione: Messa a dimora di 110 alberi e 110 arbusti autoctoni, con sistemazione naturalistica e accorgimenti (tutori, reti anti-roditore, pacciamatura).
  • Area sperimentale: Preparazione del terreno per attività di monitoraggio e studio.

Le limitazioni

Durante le fasi operative, alcune sezioni del parco interessate dai cantieri saranno temporaneamente interdette al pubblico per garantire la sicurezza e la corretta esecuzione degli interventi. Per questo, si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica in loco e di rispettare le eventuali limitazioni di accesso.

Con CICADA4CE Nichelino non osserva il cambiamento climatico da spettatrice: sceglie di stare in prima linea. Entriamo nella fase operativa di un progetto che ci mette dentro uno scenario europeo di azione concreta. È un passaggio importante perché dimostra che anche una città come la nostra può essere laboratorio di innovazione ambientale e sociale”, ha sottolineato Alessandro Azzolina, Assessore all’Ecologia integrale e all’Istruzione. “Il cambiamento climatico è la sfida del nostro tempo. Rispondervi significa ripensare la città come ecosistema vivente. Nichelino sceglie di farlo insieme alla propria comunità e in dialogo con l’Europa. È una scelta politica e culturale: costruire oggi una città più sicura, verde e vivibile per le generazioni future”.

Per maggiori informazioni scrivere una mail a ecologia.integrale@comune.nichelino.to.it.

