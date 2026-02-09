A Nichelino prende il via il progetto di riqualificazione e forestazione del parco del Boschetto

Nell'ambito del Progetto europeo CICADA4CE, che già ha visto protagonista la città, il Comune di Nichelino avvia gli interventi di riqualificazione vegetazionale e forestazione urbana nel parco del Boschetto. Una iniziativa condotta in collaborazione con il Dipartimento DISAFA dell'Università di Torino.

Gli interventi

I lavori si concentreranno su tre aree specifiche del parco, per una superficie complessiva di circa 6.700 mq. Sono previste:

Pulizia iniziale : Rimozione selettiva di specie erbacee, arboree e arbustive invasive.

: Rimozione selettiva di specie erbacee, arboree e arbustive invasive. Realizzazione Boscofera : Creazione di macchie arbustive e messa a dimora di nuovi alberi e piante rampicanti.

: Creazione di macchie arbustive e messa a dimora di nuovi alberi e piante rampicanti. Interventi di forestazione : Messa a dimora di 110 alberi e 110 arbusti autoctoni, con sistemazione naturalistica e accorgimenti (tutori, reti anti-roditore, pacciamatura).

: Messa a dimora di 110 alberi e 110 arbusti autoctoni, con sistemazione naturalistica e accorgimenti (tutori, reti anti-roditore, pacciamatura). Area sperimentale: Preparazione del terreno per attività di monitoraggio e studio.

Le limitazioni

Durante le fasi operative, alcune sezioni del parco interessate dai cantieri saranno temporaneamente interdette al pubblico per garantire la sicurezza e la corretta esecuzione degli interventi. Per questo, si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica in loco e di rispettare le eventuali limitazioni di accesso.

“Con CICADA4CE Nichelino non osserva il cambiamento climatico da spettatrice: sceglie di stare in prima linea. Entriamo nella fase operativa di un progetto che ci mette dentro uno scenario europeo di azione concreta. È un passaggio importante perché dimostra che anche una città come la nostra può essere laboratorio di innovazione ambientale e sociale”, ha sottolineato Alessandro Azzolina, Assessore all’Ecologia integrale e all’Istruzione. “Il cambiamento climatico è la sfida del nostro tempo. Rispondervi significa ripensare la città come ecosistema vivente. Nichelino sceglie di farlo insieme alla propria comunità e in dialogo con l’Europa. È una scelta politica e culturale: costruire oggi una città più sicura, verde e vivibile per le generazioni future”.

Per maggiori informazioni scrivere una mail a ecologia.integrale@comune.nichelino.to.it.