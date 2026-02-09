 / Cronaca

Cronaca | 09 febbraio 2026, 11:03

Scattano le manette per un 42enne pusher albanese

La scoperta fatta dagli agenti in zona Vanchiglietta: rinvenuto quasi un chilo di cocaina

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di quarantadue anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di attività info-investigativa gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato, in zona Vanchiglietta, un’attività di spaccio portata avanti da un uomo residente nel quartiere.

Rinvenuto quasi un chilo di cocaina

Nel corso degli accertamenti i poliziotti rintracciavano l’uomo che, in compagnia di una donna, usciva dal proprio alloggio per salire su una autovettura posteggiata nelle vicinanze. Sottoposti a controllo personale e domiciliare gli operatori rinvenivano 215 € in banconote di piccolo taglio e una busta, nascosta tra il riso sfuso, contenente quasi un chilo di cocaina, oltre a materiale da confezionamento, da taglio e a diversi involucri in plastica trasparente contenente la stessa sostanza stupefacente.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium