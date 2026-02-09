 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 09 febbraio 2026, 11:38

La Gioia: il film girato a Torino con Valeria Golino e Saul Nanni in anteprima al Cinema Romano

Mercoledì 11 febbraio regista e attori saranno presenti in sala

Film Commission Torino Piemonte organizza, in collaborazione con Vision Distribution, l’anteprima del lungometraggio diretto da Nicolangelo GelorminiLa Gioia”, alla presenza del regista e degli attori protagonisti Valeria Golino e Saul Nanni.
In occasione dell'uscita del film – nei cinema italiani da giovedì 12 febbraio – il regista e il cast saranno a Torino per presentare il film e incontrare il pubblico.

L’anteprima di mercoledì 11 febbraio alle ore 21.15 presso il Cinema Romano coinvolgerà la troupe del film, il cast locale e le figurazioni, così come i referenti delle location che hanno ospitato le riprese, unitamente alle istituzioni locali.

Film Commission Torino Piemonte metterà a disposizione del grande pubblico 30 posti per prendere parte alla serata.
Chi interessato potrà registrarsi gratuitamente compilando questo FORM DI REGISTRAZIONE che resterà aperto fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Si precisa che la compilazione del form non garantisce automaticamente la prenotazione e l'ingresso in sala che verrà comunicato con specifica mail di conferma ai primi 30 che si registreranno.

