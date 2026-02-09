Birkin Tree, la band irlandese in concerto al FolkClub

Al FolkClub sabato 14 febbraio torna sul palco per la quindicesima volta Birkin Tree, la più importante band di folk irlandese in Italia, protagonista da oltre quarant’anni di una straordinaria storia musicale fatta di migliaia di concerti, tournée internazionali, collaborazioni prestigiose e acclamate produzioni discografiche.



Accanto a Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles), Laura Torterolo (voce e chitarra), Michel Balatti (flauto traverso irlandese), Luca Rapazzini (violino) e allo scozzese Tom Stearn (voce, chitarra, bouzouki, mandola e banjo), salirà sul palco un autentico monumento della musica tradizionale irlandese: Derek Hickey, tra i massimi interpreti mondiali dell’irish accordion. Vincitore nel 2024 del prestigioso Gradam Ceoil – Musician of the Year, massimo riconoscimento assegnato dalla televisione nazionale irlandese TG4 – Hickey ha raccolto l’eredità di grandi “box player” come Jackie Daly, Máirtín O’Connor e Aidan Coffey ed è stato membro storico dei leggendari De Dannan al fianco di Frankie Gavin.



