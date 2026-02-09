A Grugliasco, le celebrazioni per il Giorno del Ricordo

Giovedì 12 febbraio, alle 11, al giardino Vittime delle Foibe, in corso Fratelli Cervi 57, a Grugliasco, sarà celebrata la ricorrenza del Giorno del Ricordo con la presenza del Sindaco, Emanuele Gaito, del presidente del Consiglio Comunale, Luigi Musarò, di Antonio Vatta, Presidente del Comitato provinciale di Torino dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che racconterà la storia di decine di migliaia di famiglie italiane che hanno vissuto il dramma dell'esodo e dei rappresentanti delle associazioni degli esuli istriani, fiumani, dalmati.

Tra il 1943 e il 1954 decine di migliaia di italiani hanno dovuto abbandonare la loro terra natia nelle province – allora italiane – di Pola, Fiume e Zara, per sfuggire alle persecuzioni ed ai massacri di civili e militari da parte del regime jugoslavo.

Il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito dichiara: «Ricercare la verità storica, attraverso il racconto delle tragedie che hanno segnato il nostro passato, senza strumentalizzazione politica o ideologica, è l'unica strada che può condurre l'umanità verso un futuro di pace».