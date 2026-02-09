Open House: la prossima edizione il 6 e 7 giugno 2026

Annunciate le date del prossimo Open House Torino che si terrà il 6 e 7 giugno 2026, con la sua consueta proposta di visite gratuite a luoghi di interesse a Torino e nei dintorni.

Come abitudine, il programma dell’evento è sempre in evoluzione, ma gli organizzatori promettono giù tante novità insieme ovviamente a molti graditi ritorni tra abitazioni private, palazzi storici, ma anche spazi di lavoro e comunità, giardini e tour. Tutto per mostrare il valore dei luoghi ben progettati sulla qualità delle nostre vite e raccontare lo sviluppo della città.

Per chi vuole candidare il proprio spazio: forms.gle/xFE3yTjxisqhB6sY6