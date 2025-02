Nichelino, Moncalieri e adesso Vinovo: ancora case svaligiate dai ladri

Ladri 'acrobati', scassinatori di professione che puntano alle ville della collina, ma anche 'topi d'appartamento' che conoscono le abitudini delle persone, pianificano e programmano i colpi. La zona sud di Torino negli ultimi tempi ha registrato diversi episodi di case svaligiate dai ladri.

L'ultimo episodio a Vinovo

L'ultimo della serie si è registrato a Vinovo, quasi al confine con Nichelino, dove nei giorni scorsi i malviventi si sono introdotti in una abitazione smontando con abilità il vetro della finestra che affaccia sulla strada, situata nel salone, riuscendo a fare tutto senza rumori o situazioni che potessero insospettire qualcuno.

I ladri (o il ladro, anche se è probabile che si tratti di una banda) ha agito con una tale discrezione, approfittando dell'assenza dei proprietari, che nessuno dei vicini si è accorto di qualcosa. Lasciati computer e quegli oggetti che sarebbero stati più difficili da occultare, l'attenzione dei malviventi si è concentrata gioielli, preziosi ed ori, il che lascia supporre che sapessero dove e cosa cercare.

Chiusa la porta dall'interno

A confermare il fatto che fossero dei 'professionisti del furto', hanno anche chiuso la porta dall'interno con il chiavistello prima di fuggire, rendendo ancora difficile l'accesso alla proprietaria di casa. È stata proprio lei, al rientro, a scoprire l'accaduto, chiamando le forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto.

Alcuni consigli utili

I carabinieri di Moncalieri, che sovrintendono il territorio, hanno ricordato anche di recente alcune avvertenze che sono sempre valide: non scrivere sui social che si va via per giorni o far diffondere questa voce, rischia di essere un 'invito a nozze' per i malintenzionati di turno.