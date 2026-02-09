Mostre, cinema ed art-bistrot nell'ex Superga: passi in avanti per il recupero della fabbrica

Passi in avanti per il recupero dell'ex Superga di via Verolengo 28: a breve il Comune di Torino firmerà il partenariato pubblico-privato con Paratissima, che convertirà l'ex fabbrica delle celebri scarpe in suola di gomma in un hub culturale. Ad annunciare la novità la vicesindaca Michela Favaro.

La storia

Oggetto in passato di ripetuti tentativi di vendita all'asta andati deserti, l'immobile era divenuto patrimonio della Città alla fine degli anni Novanta e affidato fino al 2016 all’ASL TO2. Situato nella Circoscrizione 5, in prossimità della "Spina 3", è sottoposto a vincolo di interesse culturale.

Si tratta di tre edifici, per un totale di circa 3800 mq, a cui si aggiunge un cortile di circa 1300 mq, condiviso con un altro fabbricato, attualmente adibito ad archivio comunale.

Nel 2024 il Comune ha ricevuto da Paratissima la proposta di partenariato pubblico privato. "Usare questa formula -ha chiarito Favaro - ci ha permesso di uscire dell'impasse, perché questo immobile non trovava l'interesse del mercato. Si è aperta una fase di negoziazione che ha portato alla redazione di un progetto tecnico e di un piano bonifiche".

Firma a breve

Fortunatamente all'interno non sono stati trovati materiali pericolosi e quindi a breve si concluderà l'iter: Palazzo Civico a breve sottoscriverà il partenariato pubblico-privato. L'ex Superga diventerà quindi un hub culturale: all'interno verranno realizzate

mostre temporanee, festival, eventi di quartiere, spazi collaborativi di coworking e proiezioni. Previsto anche un art- bistrot aperto tutti i giorni per eventi privati e catering.

La richiesta della Circoscrizione 5

L'investimento complessivo è di 3 milioni 525mila: un importo che verrà finanziato con capitali propri, mutui e con l'Art Bonus. Gli interventi di riqualificazione dureranno complessivamente tre anni. "Abbiamo chiesto - ha spiegato il vicepresidente della Circoscrizione 5 Antonio Cuzzilla - spazi per le tanti associazioni del territorio, oltre a poter audire in Commissione Paratissima".