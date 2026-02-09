Moncalieri e il mondo politico piangono la scomparsa di Beppe Osella, storico consigliere comunale della destra, da anni alfiere di Fratelli d'Italia.

Da tempo soffriva di problemi di cuore: avrebbe compiuto 79 anni il prossimo maggio. Negli ultimi tempi i suoi screzi con il più giovane collega di partito Cristiano Monticone avevano fatto parlare a lungo, ma sembrava tornato il sereno nei loro rapporti, anche in vista dell'appuntamento elettorale in programma tra pochi mesi.

Il ricordo del sindaco Montagna

Pur essendo sempre stato su posizioni politiche diametralmente opposte alla sua, il sindaco Paolo Montagna gli ha reso omaggio con parole di affetto e stima. "Era un uomo d'altri tempi. Con lui se ne va un pezzo di storia della nostra Città, che ha servito le Istituzioni per oltre 30 anni con onestà, diligenza e determinazione, sempre fedele ai propri valori e senza mai rinunciare alla battuta e all’ironia. Alla famiglia e alla sua comunità politica esprimo vicinanza e cordoglio. Ciao Beppe, ci mancherai, ti sia lieve la terra", ha concluso il primo cittadino di Moncalieri.

"Profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Osella, storico consigliere comunale di Moncalieri", lo ha ricordato Monticone. "Figura di grande impegno civico, lascia un segno importante nella nostra comunità. Sentite condoglianze alla famiglia".

Rosario e funerali

Osella lascia la moglie Maria Rosa e i figli Massimiliano e Manuela, oltre a nipoti e tanti parenti. Il rosario sarà recitato oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 18 nella parrocchia San Vincenzo Ferreri di Moncalieri, i funerali invece sono in programma domani, dalle ore 14, nella stessa parrocchia. La salma sarà poi tumulata nel tempio crematorio di Piscina.