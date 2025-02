Femminicidio e tentativo di suicidio, ancora sangue nel Torinese

Ancora una scia di sangue nel Torinese, il quarto caso in pochi mesi dopo quelli di Castellamonte, Moncalieri e Rivoli, l'episodio più recente. Un femminicidio in ambito familiare, con successivo tentativo di suicidio dell’autore, si è registrato a Venaria, in via Guido Gozzano 3.

La scoperta nella notte di sabato